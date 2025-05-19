За місяць гарантовано понад 100 доларів. На чому можна зекономити

Сотню баксів можна назбирати, якщо не витрачатись на обіди

100 доларів можна легко назбирати, якщо почати економити на дрібницях, зокрема на перекусі на обіді. Сума може бути меншою або більшою, адже все залежить від місцевих цін.

Якщо робочий графік стандартний, тобто п’ять днів на тиждень, і кожного цього дня замовляти обіди у вигляді шаурми чи бургеру, то витрати можуть непомітно вилізти в кругленьку суму. Скільки можна на цьому зекономити, розібрався "Телеграф".

Тож, коли вартість одного обіду становить від 100 до 250 гривень, а в місяць виходить 22 робочі дні, то зекономити вдасться:

150 грн помножити на 22 дні = 2 200 гривень;

250 грн помножити на 22 дні = 5 500 гривень;

Якщо обміняти гривню на долари по курсу продажу в 41,50 гривень 19 травня 2025 року, то 2200 гривень дорівнюють майже 53,01 доларам, а 5500 гривень — 132,53 долара.

Цю суму можна як відкласти, так і витратити, наприклад, на комунальні послуги чи продуктовий кошик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна покласти 100 доларів на депозит та заробити половину від цієї суми.