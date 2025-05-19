У роботі мобільного оператора очікуються зміни з 24 червня. Що перестане працювати і для кого

З 24 червня 2025 року відбудуться зміни в мобільному операторі

"Київстар" з 24 червня 2025 року перейде на нову технологію 4G, а стара технологія 3G перестане працювати з дванадцятої години ночі. Це нововведення стосуватиметься жителів Києва.

В кінці травня 2025 року клієнтів "Київстару", які проживають в столиці України, чекає перехід технології з 3G на 4G. Про це повідомили у "PMG".

Абонентам потрібно лише буде увімкнути новішу технологію зв'язку на своєму телефоні. Якщо їх SIM-картка не підтримує технологію, то кияни можуть замінити її на USIM. У такому випадку додаткова плата не знімається і номер телефону зберігається. Змінити картку можна у всіх магазинах мобільного оператора.

Раніше "Телеграф" писав про те, що серед українських мобільних операторів, що пропонують різноманітні тарифні плани, можна знайти досить бюджетні варіанти. Така тема стала актуальна після подорожчання послуг зв'язку.

Нагадаємо, що абоненти "Київстар" просять повернути популярну акцію "Щасливий день". Оператор дав відповідь, чи буде знову активна акція, яка надає безлімітний інтернет всього за одну гривню.