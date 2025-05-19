Родичі пенсіонера можуть отримати його виплату. За яких обставин

Сума залежить від того, скільки часу пенсіонер не отримував виплату

Пенсію замість літньої особи може отримати його родина. Нарахувати виплату можуть лише у випадку смерті пенсіонера і за умови, що він недоотримав свою пенсію.

Якщо пенсіонер помер та не встиг доотримати свою виплату на відпочинку, то ця сума передбачена членам його сім'ї. Якщо по неї звернулась не одна особа, тоді виплата розподілиться рівними частинами на всіх, як повідомили юристи "Безоплатної правничої допомоги".

Хто може отримати пенсію

Пенсія виплатиться тим родичам, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, вони є непрацездатними та знаходилися на утриманні померлого (незалежно від спільного проживання).

До тих, хто був на утриманні померлого, належать:

чоловік/дружина, батьки з інвалідністю чи пенсіонери;

діти до 18 років або старші, які мають інвалідність, що отримана до повноліття;

діти, які навчаються за денною формою навчання — до 23 років або до завершення навчання;

діти-сироти — до 23 років (незалежно від навчання);

чоловік/дружина, один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся, які не працюють і доглядають за дитиною померлого до 8 років.

Аби отримати пенсію померлого, особам потрібно звернутись до ПФУ протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини. Крім того, потрібно принести:

свідоцтво про смерть;

документи, які підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження, шлюб);

паспорт;

для непрацездатних членів сім’ї — документи, які засвідчують утримання: довідка від органу місцевого самоврядування, судове рішення (за потреби).

Розгляд заяви може тривати до 10 днів, а сума пенсії залежить від того, скільки місяців пенсіонер не отримував її до дня своєї смерті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли можуть зупинити виплату пенсії.