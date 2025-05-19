Всього 5 тис. зарплати, але 45 років стажу. Якою очікується пенсія в 2025

Понаднормовий стаж не завжди принесе значну пенсію

Кожен пенсіонер в Україні має індивідуальний розмір виплати, адже він коливається залежно від стажу, розміру зарплати чи віку виходу на відпочинок. Якщо ж у нього є понаднормовий стаж, але маленький дохід, то значної пенсії не очікується.

Якою точно буде пенсія в українців, що заробляють по 5 тисяч гривень, але мають 45 років стажу у 2025 році, дізнався "Телеграф". Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Уявімо, що чоловікові у 2025 році виповнилось 65 років. Він виходитиме на пенсію з 45 роками стажу та зарплатою в 5 тисяч гривень. У такому випадку його пенсія складе 3381 гривні.

Якщо ж на відпочинок збирається жінка в 65 років з такими ж роками стажу та сумою заробітної плати, то її пенсія складе 3470 гривень.

Чоловік та жінка оформлюватимуть виплату на загальних умовах, тому додаткових надбавок як ветерани війни, діти війни, почесні донори, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо, вони не отримуватимуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні можуть зупинити виплату пенсії. На це є дві підстави.