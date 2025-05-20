За 100 доларів всього 800 гривень. Коли були такі "ціни"

Наразі таких курсів долара точно не знайти

Курс долара в Україні значно виріс. Колись банки пропонували купити його всього за 8 гривень.

"Телеграф" дізнався, коли в Україні 100 доларів можна було придбати за 800 гривень та порівняв з актуальним курсом у 2025 році. Для цього ми використали архівні дані по курсу долара в Міністерстві фінансів України.

Тож, сотню доларів можна було купити за 805,5 гривні в українських банках при обміні 1 грудня 2011 року по курсу продажу в 8,0550 гривень. Якщо ж в той час українець продавав свої накопичення, то банк виплатив йому б 801,5 гривні.

Якщо порівнювати з актуальним курсом долара у 2025 році, то різниця між сумами складе 3 314,5 гривень. Це за умови, що ми купили 100 доларів за 805,5 гривень, а продали за 4120 гривень. Водночас курс продажу 19 травня поточного року склав 41,7950 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до 500 доларів на рік можна накопичити без зайвих зусиль, якщо почати економити на очевидних речах в побуті — на серветках, пранні напівпорожньої пральної машини тощо.