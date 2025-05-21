Як жінці в 2025 році отримувати 15 тисяч пенсії

Для 15 тисяч гривень пенсії в Україні в 2025 році жінці має виповнитись 60 років, їй потрібно заробляти від 42 тисяч та мати 32 роки стажу

Пенсію в 15 тисяч гривень можуть отримувати українки, які відповідатимуть певним умовам, серед яких є норма страхового стажу та досить висока заробітна плата.

"Телеграф" вирішив дізнатись про умови, яким потрібно відповідати жінці, аби у 2025 році мати пенсію від 15 тисяч гривень. У цьому допоміг пенсійний калькулятор.

Жінці у 2025 році для пенсії в 15 тисяч гривень потрібно:

аби їй виповнилось 60 років;

мати норму страхового стажу в 32 роки;

отримувати заробітну плату, сума якої точно не має бути менш як 42686 гривень.

Зауважимо, що пенсія українки була вирахувана на загальних умовах. Крім того, вона не належить до жодної категорії населення, зокрема ветеран війни, дитина війни, почесний донор, особа, що має заслуги перед Батьківщиною тощо, тому надбавок їй не передбачено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки отримає пенсіонер, якщо для нього зробити благодійний внесок у Пенсійний фонд України. У фонді пояснили, що громадянин, для кого передбачений внесок, отримає не всю суму.