Якою має бути сума доларів на депозиті, аби отримати від 10 тисяч гривень доходу

На депозиті можна значно заробити, якщо віднести в банк немаленьку суму доларів

Долар може принести українцю прибуток, якщо той покладе валюту на депозит. Втім, на значний дохід можна очікувати лише тоді, коли на рахунку також буде немаленька сума доларів.

А про яку суму доларів потрібно забути, щоб пізніше з депозиту за рік, два чи три отримати дохід в 10 тисяч гривень, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали дані в Міністерстві фінансів України.

Щоб отримати прибуток в 10 тисяч гривень, або 242 долари (відповідно до курсу продажу готівкового долара в 41,45 гривні) з доларового депозиту на рік, українцю потрібно віднести у банк 11 300 доларів.

Якщо ви обрали дворічний депозит, тоді потрібно віддати 5 250 доларів.

Водночас якщо депозит взяти на три роки, тоді для 10 тисяч прибутку потрібно покласти на рахунок 3 500 доларів.

Тож, чим довшим буде строк депозиту, то меншу суму доларів потрібно буде покласти на нього, аби мати від 10 тисяч гривень прибутку, адже за рік такий дохід буде зі 11 300 доларів, а за три роки — з 3 500 доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли сотню доларів можна було купити в Україні всього за 800 гривень.