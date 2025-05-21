Як змінилася ціна рису за місяць і де він зараз найдешевший

Неможливо знайти ціну на рис, яка буде менше ніж 45 гривень за кіло

Рис в Україні протягом місяця майже не дорожчав. Середня вартість на крупу складає від майже 60 до 75 гривень, адже магазини виставляють цінники, які місцями дуже різняться.

"Телеграф" вирішив дізнатись, яка наразі є середня ціна на рис, як вона змінилась за місяць та які є найдешевші пропозиції в українських магазинах, аби зекономити. Для аналізу ми порівнюватимемо ціни на упаковки в 1 кілограм.

Згідно з даними Мінфін, середня вартість на довгий рис складає 58,50 гривень. Місяцем раніше він коштував так само.

За рис довгий пропарений у травні потрібно заплатити в середньому 68,13 гривні. У квітні ж ціна на цього була менша на 2,81 гривні, адже він коштував 65,32 гривні.

Рис круглий також за місяць здорожчав з 72,17 гривні у квітні до 74,64 гривні у травні, тобто на 2,46 гривні.

Які найдешевші товари пропонують інші магазини

У Сільпо найнижча ціна на рис складає 45,19 гривні.

Metro пропонує купити найдешевший кілограм рису за 49,50 гривень.

У Фора ціна на рис стартує від 49,90 гривень за кіло.

В АТБ також можна купити кіло рису за 40,90 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зараз ціни на черешню в Україні.