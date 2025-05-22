Більше 15 тисяч пенсії при зарплаті в 19 тисяч. Кому може пощастити в 2025

Значну пенсію в 15 тисяч можна отримати, якщо 25 років віддати військовій службі та заробляти від 19 тисяч

В Україні можна отримувати значні пенсії в 15 тисяч гривень навіть при зарплаті, яка не сягає 20 тисяч. Для цього потрібно відповідати певним умовам та працювати на конкретній роботі.

"Телеграф" дізнався, якими має бути стаж, сума заробітної плати, вік виходу на відпочинок та робота, аби в 2025 році отримувати не менше 15 тисяч гривень пенсії. Для цього був використаний пенсійний калькулятор.

Аби пенсія, наприклад у чоловіка, в поточному році була 15 тисяч гривень, то йому потрібно досягти 60 років стажу, отримувати 19 тисяч гривень зарплати щомісяця та напрацювати 35 років страхового стажу, де з них 25 років складає військова служба. Тобто він виходитиме на відпочинок точно не на загальних умовах.

Але зауважте, що його пенсія не виросла ще більше шляхом додаткових виплат як особі, яка належить до пільгових категорій населення — ветеран війни, дитина війни, почесний донор, особа, що має заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може лишитись половини своєї пенсії.