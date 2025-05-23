Від 1000 доларів на депозит. Чи буде значний прибуток через рік, два чи три

Хоча на депозитному рахунку буде значна сума, але прибуток очікується значно меншим

Додатковий дохід з долара можна отримати шляхом депозиту, який можна взяти на рік, два чи три. Чим вищою буде сума та якнайдовше вона буде лежати на рахунку, тим більшим очікується прибуток.

А скільки очікувати доходу зі 1000 доларів, які українець покладе на рік, два чи три, розібрався "Телеграф". Для цього ми використали дані Міністерства фінансів України.

Отримати 22 долари можна, якщо покласти понад 40 тисяч гривень на депозит на один рік. Це дорівнюватиме 910,8 гривні, якщо обмінювати по курсу покупки 23 травня 2025 в 41,40 гривень, відповідно до актуальних показників в Мінфін.

До 46 доларів, або 1904,4 гривні, доходу буде з дворічного депозиту з 1000 доларів.

Відповідно найвищим буде прибуток з депозиту в 1000 доларів на три роки. У такому випадку українець розраховує на 69 доларів або 2857,29 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки доларів потрібно віднести в банк і покласти на депозит, аби, ймовірно, отримати прибуток від 5 тисяч гривень. Мовиться не про одну тисячу доларів.