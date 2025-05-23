До 100 гривень економії на свинині. Де встигнути купити м'ясо по акції

Ми з'ясували, що здорожчало найбільше

Популярні продукти продовжують дорожчати. Серед них — і м’ясо свинини, ціни на всі частини якого протягом місяця тільки зростали. Найдорожчою виявився ошийок.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, як змінилась середня вартість частин свинини, що подорожчало найбільше упродовж квітня-травня та де можна зекономити на кілограмі. Для цього ми використали дані Міністерства фінансів України.

Відповідно до них, усі частини свинини подорожчали протягом останнього місяця, але найбільше ціни зросли на підчеревину, а саме на 29,44 гривні та шашлик — 39,95 гривні. Водночас менш суттєво зросла вартість на свинячу грудинку — 8,93 гривні.

Де можна зекономити на м'ясі серед вказаних магазинів

Проаналізувавши, ми з'ясували, що найвигідніші ціни, в основному, є в Novus, адже:

грудинка свинини найменше коштує в Novus;

лопатка — в Novus;

ошийок — в Novus;

підчеревина — Novus і Megamarket;

ребра — Novus;

шашлик — Megamarket.

Чи є акції в інших магазинах

Наразі "Телеграф" знайшов акції на свинину в "Сільпо", "Varus" та "Екомаркет".

У "Сільпо" на лопатці можна зекономити до 46,57 гривні, якщо порівнювати між середньою ціною в Мінфін та цінником в магазині. На ошийку економія буде до 54,43 гривні, а на підчеревині — 49,90 гривень.

В "Varus" ошийок можна купити за 288,0 гривень, замість 323,43 гривні.

А на шашлику в "Екомаркет" можна заощадити до 93,6 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінилася ціна рису за місяць і де він зараз найдешевший.