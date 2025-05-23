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Перша виплата буде вже в червні. Хто з батьків отримуватиме щомісячну допомогу на дитину

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Щомісячна допомога батькам в 2025 Новина оновлена 23 травня 2025, 14:22
Щомісячна допомога батькам в 2025. Фото Колаж "Телеграфу"

Заяву можна легко подати онлайн

Одинокі батьки, мати або батько, в Україні мають право на грошову допомогу на дитину. Вона надаватиметься щомісяця й оформити її можна онлайн.

Розмір щомісячної допомоги одиноким батьку чи мати на дитину залежить від доходу родини й отримати її можуть також одинокі усиновлювачі або батьки, у яких помер один із подружжя. Про це повідомили в "Уряд online".

Хто точно отримає допомогу

  • Одинокі мами або тати, які не перебувають у шлюбі та якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька, матір, дитини або запис про матір чи батька дитини проведено в установленому порядку органами РАКСу;
  • Одинокі усиновлювачі, коли у свідоцтві або рішення про усиновлення дитини відсутній запис про одного з батьків, який проведено в установленому порядку органами РАКСу;
  • Батьки, у яких помер один із подружжя і які не вступили в новий шлюб, та які не отримують пенсію у разі втрати годувальника.

Якою очікується сума

Розмір грошової допомоги буде як різниця між 100% прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу за попередні 6 місяців.

Як батьку чи матері подати заяву та де

Один з батьків має:

  • Увійти в "Дію";
  • знайти послугу "Допомога на дитину, одинокій матері або батьку"
  • заповнити заяву, вказати дані про дитину, доходи та склад родини;
  • додати скан копій, довідок, наприклад, про навчання, якщо потрібно;
  • підписати заяву електронним підписом або "Дія.Підпис" і надіслати;

Статус про оформлення виплати можна дізнатись в особистому кабінеті порталу чи через сповіщення на електронну пошту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки зможе соцвиплати отримати одинока мати, яка тягне на собі троє школярів та не працює.

Теги:
#Соціальні виплати #Виплати #Одинока мати