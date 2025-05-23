Перша виплата буде вже в червні. Хто з батьків отримуватиме щомісячну допомогу на дитину

Заяву можна легко подати онлайн

Одинокі батьки, мати або батько, в Україні мають право на грошову допомогу на дитину. Вона надаватиметься щомісяця й оформити її можна онлайн.

Розмір щомісячної допомоги одиноким батьку чи мати на дитину залежить від доходу родини й отримати її можуть також одинокі усиновлювачі або батьки, у яких помер один із подружжя. Про це повідомили в "Уряд online".

Хто точно отримає допомогу

Одинокі мами або тати, які не перебувають у шлюбі та якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька, матір, дитини або запис про матір чи батька дитини проведено в установленому порядку органами РАКСу;

Одинокі усиновлювачі, коли у свідоцтві або рішення про усиновлення дитини відсутній запис про одного з батьків, який проведено в установленому порядку органами РАКСу;

Батьки, у яких помер один із подружжя і які не вступили в новий шлюб, та які не отримують пенсію у разі втрати годувальника.

Якою очікується сума

Розмір грошової допомоги буде як різниця між 100% прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу за попередні 6 місяців.

Як батьку чи матері подати заяву та де

Один з батьків має:

Увійти в "Дію";

знайти послугу "Допомога на дитину, одинокій матері або батьку"

заповнити заяву, вказати дані про дитину, доходи та склад родини;

додати скан копій, довідок, наприклад, про навчання, якщо потрібно;

підписати заяву електронним підписом або "Дія.Підпис" і надіслати;

Статус про оформлення виплати можна дізнатись в особистому кабінеті порталу чи через сповіщення на електронну пошту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки зможе соцвиплати отримати одинока мати, яка тягне на собі троє школярів та не працює.