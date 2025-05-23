Перша виплата буде вже в червні. Хто з батьків отримуватиме щомісячну допомогу на дитину
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Заяву можна легко подати онлайн
Одинокі батьки, мати або батько, в Україні мають право на грошову допомогу на дитину. Вона надаватиметься щомісяця й оформити її можна онлайн.
Розмір щомісячної допомоги одиноким батьку чи мати на дитину залежить від доходу родини й отримати її можуть також одинокі усиновлювачі або батьки, у яких помер один із подружжя. Про це повідомили в "Уряд online".
Хто точно отримає допомогу
- Одинокі мами або тати, які не перебувають у шлюбі та якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька, матір, дитини або запис про матір чи батька дитини проведено в установленому порядку органами РАКСу;
- Одинокі усиновлювачі, коли у свідоцтві або рішення про усиновлення дитини відсутній запис про одного з батьків, який проведено в установленому порядку органами РАКСу;
- Батьки, у яких помер один із подружжя і які не вступили в новий шлюб, та які не отримують пенсію у разі втрати годувальника.
Якою очікується сума
Розмір грошової допомоги буде як різниця між 100% прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу за попередні 6 місяців.
Як батьку чи матері подати заяву та де
Один з батьків має:
- Увійти в "Дію";
- знайти послугу "Допомога на дитину, одинокій матері або батьку"
- заповнити заяву, вказати дані про дитину, доходи та склад родини;
- додати скан копій, довідок, наприклад, про навчання, якщо потрібно;
- підписати заяву електронним підписом або "Дія.Підпис" і надіслати;
Статус про оформлення виплати можна дізнатись в особистому кабінеті порталу чи через сповіщення на електронну пошту.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки зможе соцвиплати отримати одинока мати, яка тягне на собі троє школярів та не працює.