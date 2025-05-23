Деякі українці розраховують на доплату до пенсії. Для цього потрібен певний документ

Пенсіонерам потрібно показати лише один з чотирьох документів

Пенсіонери в Україні можуть отримувати додаткові виплати до основного доходу. Деякі з них отримують до 590 гривень за певних умов.

Доплата в 590 гривень передбачена для учасників бойових дій (УБД) та членів їхніх родин. Ця сума дорівнює 25% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, як передбачено в Законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Варто пояснити, що у 2025 році прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність становить 2 361 гривні.

Кому призначається доплата

Отримати її можуть пенсіонери, які мають один із таких документів:

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення людини з інвалідністю внаслідок війни;

посвідчення члена сім’ї загиблого військовослужбовця;

посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.

Доплату до пенсії можуть призначити незалежно від того, яку саме пенсію отримує людина — за віком, вислугою років, через інвалідність чи втрату годувальника.

Як оформити доплату

Щоб оформити доплату в 590 гривень, особі потрібно звернутися до управління Пенсійного фонду за місцем проживання. Українцю необхідно написати заяву та додати копію документа, який підтверджує право на ці кошти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців зможе отримувати від 15 тисяч гривень пенсії, навіть якщо його щомісячний дохід складає 19 тисяч.