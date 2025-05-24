Яка буде пенсія в Україні в 60, 63 та 65 років, якщо зарплата 30 тисяч

Чим менше буде стажу та вищим буде вік, тим меншою очікується пенсія при заробітку в 30 тисяч

Пенсія при 30 тисяч гривень у 2025 році може бути як більше 11 тисяч, так і менше 5 тисяч гривень, адже все залежить від віку виходу на відпочинок та кількості страхового стажу.

"Телеграф" вирішив дізнатись, якою очікується виплата на відпочинку для 60, 63 та 65-річного українця у 2025, який заробляє щомісячно по 30 тисяч гривень. Для цього був використаний пенсійний калькулятор.

Варто нагадати, що для виходу на пенсію в 60 років в 2025 році потрібно мати від 32 років стажу. У 63 роки норма складає від 22 до 31 року, а в 65 — від 15 до 21 року, відповідно до даних Пенсійного фонду.

Тож у чоловіка, якому в поточному році виповнилось 60 років і він вирішив оформити пенсію з 35 роками стажу і 30 тисячами зарплатою, очікується 11503 гривень виплати на відпочинку.

Значно нижчою вона буде, якщо йому виповнилось 63 роки й він напрацював 21 рік стажу — 6902 гривні.

Відповідно найнижча виплата передбачається за умови, коли чоловікові буде 65 років і він матиме 15 років стажу — 4930 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки отримає пенсіонер, якщо для нього зробити благодійний внесок у Пенсійний фонд України.