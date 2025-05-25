Не втратите до 70 грн на обміні. Де можна продати долар найвигідніше

В основному курси в обмінниках та банках різняться, але іноді можуть бути однаковими

Якщо на руках є долари і їх потрібно обміняти на гривню, то де найвигідніше це зробити — в обмінниках чи в касах банків. В них курси не сильно різняться, але і 70 гривень на продажі втрачати не хочеться.

"Телеграф" проаналізував, де наразі можна отримати найбільше вигоди з обміну долара — в обмінниках чи банках. Для цього ми взяли актуальні дані про курси в них.

Тож у курс купівлі в банках становить від 40,70 до 41,40 грн. Зокрема, найвищий курс серед банків пропонує "Райффайзен Банк" — 41,40 гривень, тоді як "ПриватБанк" — 41,10 гривень, "ПУМБ" — 41,30 гривні, "Сенс Банк" — 41,20 гривень, а "Універсал Банк" — лише 40,70 гривень.

Якщо продавати 100 доларів, то можна отримати від 4070 і до 4140 гривень. Різниця — 70 гривень.

Тим часом курс купівлі долара США в обмінниках коливається на рівні від 41,35 до 41,40 гривень.

Тобто різниці в курсах немає, адже долар 25 травня 2025 року найвигідніше можна продати як в банку, так і в обміннику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки очікується прибутку, якщо на річний депозит покласти до 500 доларів.