Зекономити вдасться аж до 350 гривень! Де купити полуницю по акції

Деякі магазини виставили цінники, які перевалили за 500 гривень

Полуниця на українському ринку поступово падає в ціні. За місяць вона здешевшала на понад 15 гривень. Якщо пошукати, то на ній можна значно більше зекономити.

За даними Міністерства фінансів Україні, наразі середня ціна на кіло полуниці складає 282,90 гривень. Ще у квітні вартість сягала 299,0 гривень. Різниця склала 16,1 гривні.

Тим часом ще більше зекономити на кіло полуниці вдасться у Varus, адже там її вартість складає 189,90 гривень по акції.

Яка ситуація з цінами в інших магазинах

У Сільпо вона продається за 282,50 гривень кілограм, Novus пропонує купити її за 359,96 та 378 гривень, у Форі цінник стоїть в 399,6 гривні, а найдорожчою ягода виявилась в Megamarket — 542,8 гривні.

Тож, якщо наразі купити полуницю в Varus, аніж в Megamarket, то можна зекономити аж до 352,9 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за скільки можна купити наразі кілограм черешні та малини. В деяких містах України магазини виставили просто захмарні цінники. На таку суму можна купити м'яса, фруктів, крупи тощо.