Щомісячно по майже 1 тисячі до пенсії. Хто отримуватиме доплату

У когось щомісячні виплати збільшуються на майже тисячу гривень

Кожного місяця в Україні пенсіонери зможуть отримувати додаткову допомогу у вигляді коштів до своїх виплат. Однак це можливо, якщо літня особа самотня та потребує догляду.

Щомісячна доплата в 944 гривні виплачується пенсіонерам в Україні, якщо вони самотні та потребують догляду. З квітня поточного року вона стала доступна для осіб, що не мають пенсії, але у них є інвалідність, відповідно до Закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Розмір доплати складає 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році він 2361 гривні.

Аби отримувати таку надбавку, особі потрібно дотримуватись таких умов:

вона досягла 80 років і більше;

проживає окремо, без родичів або осіб, які можуть забезпечити догляд;

має підтверджену лікарями потребу в постійному сторонньому догляді;

їй призначена пенсія за віком.

Однак якщо пенсіонеру нараховується пенсія через інвалідність, то йому таку доплату не надаватимуть. Йому потрібно отримати медичний висновок про те, що він потребує догляду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія в українця в 60, 63 та 65 років, якщо він заробляє 30 тисяч гривень.