Яка буде пенсія в українця зі 40 роками стажу при зарплаті в 8, 15 та 25 тисяч

Суми суттєво відрізняються між собою

Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, віку виходу на відпочинок, але найбільше на нього впливає сума заробітної плати.

"Телеграф" вирішив розібратись, як змінюватиметься розмір пенсії в українця у 2025 році з понаднормовим стажем в 40 років, якщо він зароблятиме 8, 15 чи 25 тисяч гривень. Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Уявімо, що чоловікові у 2025 році виповнилось 60 років. Він збирається виходити на пенсію зі 40 роками стажу та 8 тисячами зарплати. Його пенсія складе не більше 3594 гривні.

Якщо ж він зароблятиме 15 тисяч гривень і виходитиме на пенсію на таких самих умовах, то сума складе 6662 гривні.

Відповідно найбільшою буде пенсія у випадку 40 років стажу та 25 тисяч гривень зарплати — 11044 гривень.

Зверніть увагу, що чоловік не належить до пільгових категорій населення, тому він на відпочинку не отримуватиме ніяких надбавок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка буде пенсія в Україні в 60, 63 та 65 років, якщо зарплата 30 тисяч.