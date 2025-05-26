Кому з українців вистачить 15 років стажу, аби вийти на пенсію в 2025

Вийти на пенсію можна лише за наявності норми страхового стажу

Аби вийти на пенсію у 2025 році, українцю потрібно мати необхідну кількість страхового стажу. Для 60, 63 та 65-річних є різні норми.

Щороку в Україні буде збільшуватись норма страхового стажу на 12 місяців для тих, хто виходить в 60 років. Вже у 2028 році він становитиме 35 років, як повідомили у Пенсійному фонді України в Закарпатській області.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком в 2025 році, для 60-річних становить не менше 32 років. Для 63-річних ця норма становить не менше 22 років, а для 65-річних — не менше 15 років.

У пенсійному також фонді пояснили, що пенсія за віком призначатиметься з дня звернення, після того, як особа досягне пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Однак пенсія може призначатись автоматично. Це можливо тоді, коли в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року, якщо пенсіонеру виповнилось 60 років і він має необхідну кількість стажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка буде пенсія в українця зі 40 роками стажу при зарплаті в 8,15 та 25 тисяч гривень.