Досяг 60 років, має норму стажу, але всього 7 тисяч зарплати. Чи буде пенсія хоча б 5 тисяч

"Телеграф" дізнався суму пенсії за допомогою пенсійного калькулятора

Розмір пенсії в Україні напряму залежить від віку виходу на відпочинок, страхового стажу, а також від заробітної плати. Якщо виповнилось 60 років та особа має норму стажу, але дохід в 7 тисяч, то на значну пенсію не варто очікувати.

"Телеграф" розібрався, яку суму пенсійного нарахування передбачено чоловіку та жінці в Україні у 2025 році, які досягли пенсійного віку, мають норму стажу, але всього 7 тисяч зарплати. У цьому допоміг пенсійний калькулятор.

Українцю, якому в цьому році виповнилось 60 років, він має 32 роки стажу та 7 тисяч гривень заробітної плати, виплачуватимуть 2454 гривні пенсії.

Однак для жінки, яка виходитиме на відпочинок на таких самих умовах, пенсія становитиме 2489 гривень, тобто буде більшою.

Зауважимо, що українці не належать до пільгових категорій населення, зокрема ветерани війни, діти війни, почесні донори, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо, тому їм не передбачено ніяких доплат до пенсії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як жінці в 2025 році отримувати 15 тисяч гривень пенсії.