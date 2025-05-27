Долар програє? Депозит в якій валюті дає суттєво більший прибуток

З якою валютою краще бігти в банк та класти на депозит

На депозит можна покласти будь-яку валюту, включно долар чи гривню. Однак найбільший прибуток очікується саме з останньої валюти.

"Телеграф" проаналізував, чи буде вигіднішим депозит з долара замість гривні або навпаки, якщо відкрити рахунок на три роки й покласти туди, наприклад, 100 доларів. Для цього ми використали дані з Міністерства фінансів України.

Раніше ми дізнались, що депозит зі 100 доларами за три роки може принести всього 3 долари. Тобто це десь 124,41 гривні, якщо обмінювати по курсу продажу в 41,40 гривень.

Однак з гривнею ситуація інакша. 100 доларів наразі дорівнюють 4147 гривням. Якщо покласти їх на рахунок та забути на три роки, то дохід у 2028 році складе 1559 гривень, тобто 37,66 долара. Це на 34,66 долара більше за прибуток з депозиту, де буде 100 доларів.

Тож, краще зупинитись на гривні, аніж доларі, коли будете відкривати депозитний рахунок в банку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки доларів вдасться зекономити, якщо кинути курити до грудня поточного року.