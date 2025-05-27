Молода картопля майже за ціною м’яса. В яких магазинах можна купити на 40 грн дешевше

Місцями цінники наблизились до 90 гривень

Молода картопля в Україні подорожчала за місяць на майже 40 гривень і місцями може коштувати майже 90 гривень. Однак на ній можна зекономити, пошукавши більш вигідні пропозиції в інших магазинах.

Наразі середня вартість одного кілограму молодої картоплі складає 79,93 гривні, хоча місяцем раніше вона коштувала 42,60 гривень. Тобто була дешевше на 37,33 гривні, відповідно до даних Міністерства фінансів України.

Чи можна на ній зекономити

Тож, в "Fozzyshop" можна купити молоду картоплю за 39,90 гривень по акції. Тобто там ви не переплатите вже 40,03 гривні.

Така сама картопля продається в "Фора" за 42,90 гривень. Вона все ще дешевша, аніж в "Metro", "Novus" чи "Megamarket", де на основі їх цінників вирахували середню вартість у травні.

Тим часом "АТБ" пропонує купити молоду картоплю за 47,95 гривні, "Сільпо" продає її за 50 гривень, а "Auchan" цінник зафіксувався близько 69,90 гривень.

До речі, якщо порівнювати цінники картоплі та, наприклад, м'яса, то вони майже однакові. У травні картоплю можна купити за 90 гривень, а курячу гомілку — за 102 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де наразі можна купити полуницю по акції та зекономити до аж 350 гривень на кілограмі.