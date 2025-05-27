Якщо не вистачає місяця стажу для пенсії. Скільки він коштує в 2025

Страховий стаж є одним з основних факторів, які впливають на пенсію

Аби вийти на пенсію українцю потрібно досягти пенсійного віку та мати норму страхового стажу. Якщо років стажу не вистачатиме, тоді можна вийти на відпочинок пізніше або докупити необхідну кількість місяців.

У 2025 році один місяць стажу коштує майже 2 000 гривень. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

"Щоб у 2025 році до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску", — пояснили у ПФУ.

Тож мінімальний страховий внесок в 2025 році вираховується так: 22% потрібно помножити на 8000 гривень, тобто на мінімальну зарплату. Отже, отримаємо 1760 гривень. Це і є ціна стажу за один місяць. Відповідно один рік коштуватиме українцю 21 120 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка буде пенсія в Україні в 60, 63 та 65 років, якщо зарплата 30 тисяч гривень. Ми вирахували суми на основі дотримання норми страхового стажу для відповідного віку в 2025 році. А також не враховували додаткові надбавки, які передбачені, якщо особа належить до пільгової категорії населення.