Чи вигідно зберігати заощадження у валюті протягом року: приклад на 100 доларах

"Телеграф" дізнався, чи буде дохід з обміну 100 доларів, які лежали рік

Заробити на курсі долара можна за допомогою своєчасного обміну валюти. Сума прибутку залежатиме лише від того, через який час відбудеться продаж валюти та як за цей період коливатимуться показники.

"Телеграф" вирішив дізнатись, скільки можна було заробити, купивши долари у 2024 році й продавши їх через рік. Такий розрахунок зроблено на основі офіційних курсів обміну валют від банків України на сайті Мінфін.

Згідно з даними за 27 травня 2024 року, середній курс продажу долара становив 40,50 гривень. Тобто для купівлі 100 доларів потрібно було заплатити 4050 гривень.

Через рік, 27 травня 2025 року, курс купівлі долара в банках досяг 41,30 гривень. Таким чином, при продажі 100 доларів українець отримав би 4130 гривень.

Різниця між витратами на купівлю і сумою, отриманою при обміні, становить 80 гривень прибутку. Так, дохід незначний. Крім того, не забувайте, що в Україні триває інфляція, яка є постійним супутником валют, тому громадянин все одно не був би в "плюсі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, депозит в якій валюті дає суттєво більший прибуток.