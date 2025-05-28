Не тільки багатодітні матері чи УБД. Хто ще в Україні може достроково вийти на пенсію

ПФУ пояснив, хто може розраховувати на відпочинок раніше

Дострокову пенсію за віком можуть отримати окремі категорії українців, якщо мають норму страхового стажу або у них є особливі життєві обставини.

Умови призначення такої пенсії та перелік осіб, які мають на неї право, визначено Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Хто з українців розраховує на дострокову пенсію

Особи з особливим статусом:

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України в 55 років (чоловіки) та 50 років (жінки), за умови наявності щонайменше 25 і 20 років стажу відповідно;

Багатодітні матері (які народили 5 і більше дітей), а також матері дітей з інвалідністю з дитинства або важкохворих дітей без встановленої інвалідності. Для них діють такі умови:

якщо займаються вихованням дітей до 6 років

досягли 50 років;

мають не менше 15 років страхового стажу.

За бажанням або у разі відсутності матері, таке ж право мають батьки, які виховували цих дітей, — після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Особи, звільнені перед пенсійним віком:

Якщо працівника звільнено за 1,5 року до досягнення пенсійного віку через зміни в організації підприємства (ліквідація, банкрутство, скорочення тощо). Це можливо, коли особа стала на облік у службі зайнятості протягом 30 днів з моменту звільнення і їй не запропонували іншу роботу;

Якщо звільнення відбулося через стан здоров’я, що не дозволяє виконувати посадові обов’язки.

Обов’язкова умова — повний страховий стаж, необхідний для призначення звичайної мінімальної пенсії: для чоловіків — 35 років, для жінок — 30.

Особи з певними хворобами:

Люди з діагнозом гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційна карликовість. Можуть вийти на пенсію достроково: чоловіки — з 45 років, жінки — з 40 років, за умови наявності відповідного стажу — 20 і 15 років;

Особи з інвалідністю по зору I групи або з дитинства I групи — після досягнення 50 років (чоловіки) та 40 років (жінки), маючи при цьому відповідно 15 і 10 років страхового стажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна 60-річному зі зарплатою в 40 тисяч очікувати на пенсію в 14 тисяч.