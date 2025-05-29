Скільки потрібно заробляти в 2025, аби мати хоча б пенсію в 5 тисяч. Розрахунок для жінок та чоловіків

Таку пенсію в 2025 році можна отримувати, якщо мати норму стажу та заробляти в середньому 14 тисяч

Пенсію від 5 тисяч гривень зможуть отримувати українці у 2025 році, що заробляють не менше майже 13 100 гривень, а в певних випадках — 15 300 гривень.

"Телеграф" дізнався за допомогою пенсійного калькулятора, яким точно має бути дохід українців, аби на пенсії мати не менше 5 тисяч гривень. Розрахунок був на загальних умовах.

Отже, для 5 тисяч гривень пенсії українцю потрібно заробляти щонайменше 13 040 гривень. Це за умови, що йому виповнилось 60 років та він напрацював 35 років страхового стажу.

Для українки трошки інші вимоги. Їй у 2025 році для 5 тисяч гривень пенсії потрібно досягти 60 років, отримувати по 15 214 гривень зарплати та мати не менше 30 років стажу.

Додамо, що українка та українець не належать до пільгових категорій населення, зокрема, ветерани війни, діти війни, почесні донори, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо, тому на додаткові виплати вони не мають права.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто в Україні може достроково вийти на пенсію. Це можливо зробити не лише УБД чи багатодітним матерям.