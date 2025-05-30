На рівному місці "мінус" 125 гривень. Як не втратити кошти на обміні долара

На курсі долара можна заробити, однак треба знати, коли краще зробити обмін валюти

В Україні продовжує коливатись курс долара. Якщо правильно проаналізувати ринок та вчасно обміняти валюту, то можна заробити на різниці показників.

"Телеграф" розібрався на прикладі продажу 100 доларів у травні, які були куплені ще у січні поточного року. Для цього ми використали архівні дані курсів обміну валют у Міністерстві фінансів України.

Тож, українець, який придбав 100 доларів США на початку січня 2025 року за 4245 гривень, а продав їх майже через пів року, у травні, за 4120 гривень, втратив 125 гривень.

Бо на момент купівлі, середній курс продажу долара становив 42,45 гривні, а курс купівлі в травні впав до 41,20 гривні.

Це черговий приклад того, що короткострокове зберігання заощаджень у валюті не завжди приносить прибуток.

Однак якщо ж ці 100 доларів покласти на депозит на один рік, то прибуток виросте, хоча і не набагато. Але українець точно буде в "плюсі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вигідно зберігати заощадження у валюті протягом року, якщо сума, наприклад, 100 доларів.