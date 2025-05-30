Точно не варто панікувати. Як відновити втрачене пенсійне посвідчення в 2025

Це дуже легко зробити

Пенсійне посвідчення — це той документ, який повинна мати кожна літня особа на пенсії. Якщо вона втратила цей документ, то поновити його можна у Пенсійному фонді.

Під час подання заявки на поновлення пенсійного посвідчення особі потрібно також принести відповідні документи. Про це пояснили у Пенсійному фонді у Facebook.

При зверненні до сервісного центру пенсіонеру потрібно пред’явити такі документи:

паспорт;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

форму на виготовлення пенсійного посвідчення, до якої слід додати кольорове фото розміром 3 на 2,5 см.

Однак подати заяву до ПФУ можна через портал у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" або з мобільного застосунку "Пенсійний фонд".

Крім того, у пенсіонерів з 2024 року з'явилась ще одна можливість — сервіс, в якому можна сформувати електронне пенсійне посвідчення.

Щоб подати заяву на виготовлення посвідчення через електронні сервіси Пенсійного фонду України, необхідно заздалегідь підготувати скановані копії таких документів: паспорт, ідентифікаційний код, зразок підпису (виконаний чорним чорнилом) та фотокартка.

Усі скани мають бути кольоровими, чіткими та збереженими у форматах JPG або PDF. Обсяг кожного файлу — не більше 1 МБ. Назви файлів мають чітко відповідати типу документа, який надіслано.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно заробляти у 2025, аби мати пенсію хоча б в 5 тисяч.