Якими мають бути дохід та страховий стаж, щоб пенсія в 60, 63 та 65 років була хоча б мінімальна

В 2025 році мінімальна пенсія складає не більше 2361 гривні

Мінімальна пенсія в Україні складає майже 2400 гривень. Щоб отримувати хоча б її, потрібно заробляти від майже 6400 гривень та мати норму страхового стажу — від 15 до 35 років.

"Телеграф" проаналізував, коли українцю можуть призначити пенсію, яка дорівнюватиме мінімальній у 2025 році. Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Пояснимо, що сума мінімальної пенсії у 2025 році складає 2361 гривні, як передає "Факти".

Тож, щоб в 60 років чоловіку у 2025 році отримувати всього 2361 гривні пенсії, йому щомісячно потрібно заробляти 6157 гривень та мати 35 років страхового стажу.

Для тих, хто збирається виходити в 63 роки та отримувати 2361 гривні пенсії, потрібно мати щонайменше 10 264 гривень зарплати та 21 рік страхового стажу.

Водночас для 65-річних є такі умови:

щомісяця заробляти від 14 370 гривень;

мати 15 років страхового стажу.

Зауважимо, що чоловік не належить до пільгових категорій населення, зокрема ветеран війни, дитина війни, почесний донор, особа, що має заслуги перед Батьківщиною тощо, тому додаткових надбавок він не матиме.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за скільки можна купити місяць страхового стажу, якого не вистачає для пенсії у 2025.