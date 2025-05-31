Чи значно відрізняється пенсія українців, що працюють, від тих, що відпочивають

Різниця точно є

В Україні пенсіонери можуть відпочивати після оформлення виплати, але є ті, що за власною ініціативою продовжують працювати. Відповідно пенсія буде більшою в тих, хто працює.

У Пенсійному фонді оприлюднили інформацію щодо розподілу чисельності пенсіонерів за видами та розмірами призначених пенсій у квітні 2025 року. Серед них також є пенсіонери та літні особи, що працюють.

Згідно з даними, у квітні пенсіонери на відпочинку отримали в середньому 6341 гривні. Водночас у тих, хто працює, сума складає 6863 гривні. Тобто різниця — 522 гривні.

У ПФУ також пояснили, що більшість українців отримує пенсію за віком, а саме 72,5%. 15,2% громадян оформили пенсію через інвалідність. Тим часом 6,6% осіб мають виплати у зв’язку з втратою годувальника. Ще 5% виплачують пенсії за вислугу років. А от найменше становлять соціальні пенсії (0.53%) та довічне утримання (0,04%).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими мають бути дохід та страховий стаж, щоб пенсія в 60, 63 та 65 років була хоча б мінімальна.