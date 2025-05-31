Яку пенсію очікувати жінці в 2025, якщо їй буде 60, 63 чи 65 років, і вона отримуватиме 15 тис. зарплати

Суми точно відрізняються між собою

Розмір пенсії в Україні коливається залежно від віку виходу на відпочинок, страхового стажу та заробітної плати.

"Телеграф" вирішив дізнатись, скільки отримуватимуть жінки у 2025 році, яким виповнилось 60, 63 чи 65 років, вони мають норму стажу для кожного віку та заробляють від 15 тисяч гривень. Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Нагадаємо, що в 60 років в 2025 році можна вийти за умови, якщо страховий стаж становить не менше 32 років. В 63 роки потрібно мати не менше 22 років, а в 65 років — 15 років.

Тож, жінка, що в поточному році виходитиме на відпочинок в 60 років з 32 роками стажу та 15 тисячами зарплати, отримає близько 5294 гривень.

Якщо ж їй виповнилось 63 роки й вона має всього 21 рік стажу, то її пенсія складе, ймовірно, 3451 гривні. Це за умови, що дохід є 15 тисяч гривень.

Ще менше вона отримуватиме, коли їй у 2025 році буде 65 років і вона матиме всього 15 років стажу — 2465 гривень.

Зауважимо, що ці суми є приблизними й можуть відрізнятись від фактичних під час оформлення пенсії на загальних умовах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно заробляти в 2025, аби мати хоча б пенсію в 5 тисяч.