Одна звичка "з'їдає" до майже 1300 гривень. На чому можна зекономити

Майже кожен зранку полюбляє випити каву

Назбирати доларів можна на будь-чому, наприклад зекономивши на щоденній розчинній каві зранку. Ймовірно, що це не принесе великих заощаджень, але вони точно будуть.

Наприклад, якщо щодня не пити одну чашку кави NESCAFÉ, за рік можна заощадити понад 1270 гривень. Це передає "Телеграф", врахувавши середню ціну пачки кави, грами в ній та на скільки чашок можна розділити продукт в Міністерстві фінансів України.

Тож, одна пачка NESCAFÉ вагою 210 грамів дозволяє приготувати приблизно 125 чашок, а вартість однієї ложки кави (на одну порцію) становить близько 3,5 гривні. Якщо щодня пити по одній чашці вдома, за рік це (365 днів помножити на 3,5 гривні) 1277,50 гривні.

Здається, дрібниця — але цю суму можна витратити на домашній інтернет, побутові товари чи продукти.

Раніше ми також аналізували, яку суму доларів вдасться зекономити, якщо кинути курити до грудня поточного року.

Нагадаємо, що "Телеграф" писав про те, скільки доларів можна зібрати через один, два чи п'ять років, якщо щодня відкладати по 500 гривень на місяць.