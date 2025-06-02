Українці можуть оформити пенсію, навіть якщо не працювали. Якою буде сума

Аби мати соціальну пенсію, українцю потрібно дотримуватись двом головним умовам

Українські пенсіонери можуть отримати соціальну пенсію, якщо вони не мають права на звичайну за віком. Її сума залежить від двох соціальних виплат.

Українці, котрі досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання виплат за віком (менше 15 років), можуть оформити соціальну пенсію. Відповідно вона виплачуватиметься кожного місяця, як повідомили на Урядовому порталі.

Соцпенсію можуть оформити і ті, що ніколи офіційно не працювали й не мають страхового стажу.

Сума такої виплати складає різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за останні шість місяців. Прожитковий мінімум у 2025 році складає 2 361 гривні.

Але зауважують, що таке нарахування не може перевищувати розміру 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень.

Відповідно, якщо ростиме прожитковий мінімум, то тоді змінюватиметься і соцпенсія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку пенсію очікувати жінці в 2025 році, якщо їй буде 60, 63 чи 65 років, і вона отримуватиме 15 тисяч зарплати.