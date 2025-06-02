Пенсія за віком чи соцпенсія: що вигідніше в 2025 році

Пенсія за віком оформлюється на основі стажу та зарплати, а для соцвиплати цих даних не потрібно

В Україні є можливість оформлення соціальної пенсії для тих, хто не має норму стажу в 15 років. Розмір виплати у такому випадку сягає понад 3 тисяч гривень.

Але чи вигідно її оформити при досягненні пенсійного віку, аніж працювати до 60, 63 та 65 років і набути норму страхового стажу. "Телеграф" з'ясував це за допомогою пенсійного калькулятора.

Тож, 3 028 гривень пенсії можна отримувати щомісяця чоловікові, якому виповнилось 60 років, він має 35 років стажу та 7898 гривень зарплати.

Якщо йому 63 роки та у нього є 21 рік стажу, тоді зарплата має бути 13 160 гривень, аби пенсія складала 3 028 гривень.

Тим часом найбільше заробляти для пенсії в 3 028 гривень прийдеться тому чоловікові, якому у 2025 виповнилось 65 років і він має 15 років стажу — 18 425 гривень.

Тож, найбільш вигідною для українця є соцпенсія в 3 028 гривень, аніж за віком, адже оформлення першого вид виплати не потребує страхового стажу. Однак до 60 років якось треба жити, тому заробляти точно прийдеться, але то може бути не офіційна робота.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно заробляти у 2025, аби мати хоча б пенсію в 5 тисяч.