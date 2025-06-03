Як за шість місяців отримати до 1500 грн прибутку на депозиті

На депозиті можна заробити, якщо покласти значну суму

Прибуток можна отримати не лише шляхом обміну іноземної валюти, а й депозиту. На рахунок в банку можна покласти будь-яку валюту, включно гривню і долар.

А яку суму гривень чи доларів точно потрібно віднести в банк, щоб вже через пів року мати до 1 500 гривень доходу. Про це дізнався "Телеграф", використовуючи дані в Міністерстві фінансів України.

Якщо хочеться якнайшвидше отримати до 1 500 гривень прибутку з депозиту, українцю у 2025 році потрібно покласти на рахунок 3 650 доларів, що дорівнюють 151 110 гривням, якщо обмінювати по середньому курсу продажу долара в 41,40 гривень червні 2025.

Однак якщо ж обрати не долар, а гривню, то в такому випадку до 1 500 гривень заробітку буде з депозиту, на якому пів року лежатиме 23 200 гривень.

Отже, якщо брати депозит з метою, щоб через пів року отримати до 1 500 гривень прибутку, то краще віддати перевагу саме гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чи вигідно зберігати заощадження у валюті протягом року. Ми з'ясували це на прикладі сотні доларів.