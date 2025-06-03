Зараз дешевше на майже 50 грн. Де вигідно купити міцні напої в супермаркетах

Ми порівняли цінники в популярних супермаркетах

Алкоголь у супермаркетах може суттєво різнитися в ціні. Місцями цінники можуть бути вищими аж на майже 50 гривень.

"Телеграф" порівняв актуальні цінники на Green Day і Prime World Class у великих торгівельних мережах, щоб з’ясувати, де найвигідніше купити ці бренди. Різниця в ціні за ту саму пляшку може сягати десятків гривень, особливо під час акцій.

Ціни на Green Day в супермаркетах

В "Сільпо" звичайну горілку Green Day продають за 144,0 гривень, але пів літра. За 1 літр просять 269,0 гривень.

Тим часом в "Auchan" є тільки 0,7 літра. Цінник на стандартну горілку складає 215,0 гривень.

За 0,5 літрів Green Day в "Metro" потрібно заплатити 123,90 гривень. 700 мілілітрів коштують 169,90 гривень, тобто на 46 гривень дешевше, аніж в "Auchan". Це найбільша різниця серед усіх запропонованих продуктів.

Вартість Prime в магазинах

Водночас вартість горілки Prime World Class в "Сільпо" складає 109,0 гривень, якщо купувати 0,5 літрів. 700 мілілітрів коштують 169,0 гривень. Цей магазин виставив їх з акційними цінниками.

В "Auchan" таку саму горілку можна купити за 109,0 гривень (0,5 л) та 149,0 гривень (0,7 л). Поки це акційні пропозиції.

Півлітрову Prime World Class в "Фора" можна купити ще дешевше — за 104,90 гривень. Пляшка в 700 мілілітрів також має ще меншу ціну, аніж в інших магазинах — 150,90 гривень. Зауважте, що на них наразі діють акції.

Тож, найдешевша півлітрова пляшка Green Day є в "Metro", а Prime — в "Фора".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де не переплатити за 5 літрів соняшникової олії.