Не десятки тисяч. Яку пенсію отримає чоловік, якщо він 30 років був підприємцем

Якщо працювати більше, то виплата суттєво не зросте

На розмір пенсії впливають не тільки страховий стаж, вік виходу на відпочинок, але й заробітна плата. Чим вона вище, тим більше і пенсійне нарахування, але яка має бути зарплата у чоловіка-підприємця, щоб нарахували пенсію?

Про це дізнався "Телеграф". Ми використали спеціальний пенсійний калькулятор, аби зрозуміти, якої суми слід очікувати українцям на відпочинку.

Якщо 65-річний українець у 2025 році напрацював 35 років стажу і при цьому був підприємцем і мав дохід 75 тисяч гривень, то пенсію він може отримувати 2408 грн.

Зверніть увагу, що розмір пенсії не зміниться, якщо дохід буде меншим, наприклад, 70 тисяч гривень. Тоді виплата буде така сама — 2408 грн.

Виплата на відпочинку також збільшиться, якщо страховий стаж чоловіка буде рости, а заробітня плата лишиться такою ж. Чоловік у такому разі отримуватиме 2840 грн.

Варто зауважити, що така сума була вирахувана без врахування вразливих категорій населення, зокрема діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, українці не зможуть отримувати одночасно пенсію та зарплату. В якому випадку — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.