Пенсія в 6 тисяч у 60 років. Скільки потрібно заробляти та мати стажу

Пенсію в 6 тис. можуть отримувати 60-річні, що мають норму стажу та зарплату від 17 тис.

Для 6 тисяч гривень пенсії у 2025 році потрібно точно мати норму страхового стажу та певну суму заробітної плати. Для жінок та чоловіків дохід трошки відрізняється.

Скільки точно потрібно заробляти та мати стажу, щоб в 60 років стали виплачувати по 6 тисяч гривень пенсії, дізнався "Телеграф". В цьому допоміг пенсійний калькулятор.

Чоловікові, аби у 2025 році отримувати по 6 тисяч гривень, потрібно заробляти не менше 17 115 гривень та мати 32 роки страхового стажу. Крім того, він повинен виходити на відпочинок на загальних умовах.

Для жінки діють такі сами умови, але її заробіток в місяць повинен складати 17 015 гривень, тобто він буде нижчим на 100 гривень за дохід чоловіка.

Зверніть увагу, що наведені суми є орієнтовними й можуть відрізнятись від реальних під час призначення пенсії на загальних підставах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку пенсію очікувати жінці в поточному році, якщо їй буде 60, 63 чи 65 років, і вона отримуватиме не менше 15 тисяч зарплати. Приблизну суму розрахував пенсійний калькулятор.