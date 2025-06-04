Де купити полуницю і зберегти 150 гривень. Аналіз цін в п’яти магазинах

"Телеграф" знайшов "найсолодшу" ціну на полуницю

Полуниця вже активно продається на українському ринку. Місцями ціни на неї значно відрізняються і, якщо знайти найвигідніші пропозиції, можна значно зекономити.

"Телеграф" вирішив дізнатись, як коливаються цінники на полуницю в українських магазинах та де вона найдешевша. У деяких супермаркетах суми в чеках можуть вийти на 150 гривень нижчими.

Скільки коштує полуниця

Так, у "Сільпо" 100 грамів полуниці обійдуться у 20,90 гривень, тобто за кілограм доведеться заплатити 209 гривень.

У "Metro" цінник вказано одразу за кілограм — 259,90 гривень. У "Novus" 500 грамів коштують 149 гривень, тобто 298 гривень за кіло. Водночас у "Varus" ціна складає 299,90 гривень за кілограм, а у "Фора" 250 грамів продають за 89,90 гривень, що дорівнює 359,60 гривень за кіло.

Отже, найвигідніше купити полуницю можна в "Сільпо" — всього за 209 гривень за кілограм, що на 90–150 гривень дешевше, аніж в інших супермаркетах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де вигідно купити міцні напої в супермаркетах.