Ці щасливчики можуть вийти на пенсію на 10 років раніше. Які є умови

В Україні ця категорія громадян зможе відпочивати на пенсії вже в 50 та 55 років

Учасники бойових дій в Україні мають право на достроковий вихід на пенсію. Їм потрібно мати норму стажу та досягти певного віку.

Щоб оформити дострокову пенсію, УБД потрібно напрацювати точно 20 років стажу і йому має виповнитись від 50 років, якщо це жінка. Для чоловіка ці норми підвищуються на 5 років, як передбачено в Законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зауважимо, що військовослужбовцям, які проходили службу безпосередньо у зоні бойових дій, стаж зараховується за коефіцієнтом 1:3. Тобто 1 місяць на фронті прирівнюється до 3 місяців стажу, без обмеження по тривалості.

Які документи необхідні для оформлення пенсії:

паспорт громадянина України;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

трудова книжка або документи, що підтверджують стаж;

довідка про безпосередню участь у бойових діях;

посвідчення УБД.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть оформити пенсію, навіть якщо все життя не працювали. Ми дізнались, на яку суму можна розраховувати у 2025 році.