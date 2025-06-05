Справжній трудоголік: працює з 18 років та отримує по 25 тис. зарплати. Яка буде пенсія у чоловіка в 2025

Пенсія при 25 тисячах зарплати та 42 роках стажу складе трохи більше 11 тисяч

Маючи стабільну високу зарплату та значний трудовий стаж, українці можуть отримати на пенсії значно менше, ніж очікують. Наприклад, при зарплаті у 25 тисяч та понаднормовому стажі виплачуватиметься трохи понад 11 тисяч.

"Телеграф" дізнався, якою буде пенсія у чоловіка, який має 42 роки стажу, планує вийти на пенсію у 60 років і отримував 25 000 гривень щомісяця. В цьому допоміг пенсійний калькулятор.

Якщо чоловіку у 2025 році виповниться 60, він вже напрацював 42 роки стажу, адже працевлаштувався з 18 років, отримує по 25 тисяч доходу, то його пенсія складе 11 627 гривень.

Зазначимо, що ці суми розраховані за умови, що пенсія оформлюватиметься на загальних умовах, а також те, що людина не має пільгового статусу, такого як ветеран війни, дитина війни, почесний донор, особа з особливими заслугами перед державою тощо.

Також варто розуміти, що вказані цифри є орієнтовними й можуть відрізнятись під час фактичного нарахування пенсії, навіть якщо оформлення відбувається за стандартною процедурою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка буде пенсія в українця зі 40 роками стажу при зарплаті в 8, 15 та 25 тисяч.