На чому можна зекономити, щоб в рік отримати до 3 тисяч доларів

Варто передивитись свої витрати

Зібрати майже 3 тисячі доларів можна, якщо зі свого життя прибрати декілька покупок, які місцями "з'їдають" до 5500 гривень на один місяць.

Не потрібно голодувати, аби назбирати значну суму доларів. Варто просто оптимізувати щоденні витрати. "Телеграф" розповів, на які зайві покупки потрібно звернути увагу.

Готові продукти та напівфабрикати

У такому випадку йде переплата за обробку, упаковку, бренд. Можна зекономити, якщо готувати вдома, купувати крупи, м'ясо та овочі окремо. Наприклад в "Галя Балувана" середня вартість млинців складає 165 гривень, вареників — 210 гривень, а пельменів 255 гривень. Тобто якщо купувати одну упаковку будь-якого напівфабрикату раз в три дні, то в місяць можна заощадити від 1650 до 2550 гривень.

Газовані напої, соки, питна вода в бутлях

Такі продукти — не базова потреба і вони часто купуються імпульсивно. Краще пити фільтровану воду чи робити лимонад вдома. Одна 1 750 мілілітрова пляшка "Кока-коли" в середньому коштує 54,60 гривень, 1 літр "Наш сік" — 48,90 гривень, а "1500 мілілітрова "Моршинська" — 27,06 гривень. Економія від 2706 до 5460 гривень, якщо купувати пляшки раз в три дні протягом місяця.

Солодощі, чипси, снеки

Вони також стосуються категорії продуктів, які купуються імпульсивно і мають високу ціну за малу порцію. Їх можна замінити на фрукти, сухофрукти, горіхи. Це буде дешевше, і корисніше. Сума заощаджень залежить від вподобань людини. Якщо це чипси, вартість яких 65,30 гривень за 120 грамів, то в місяць точно можна зекономити понад 261,2 гривні, якщо купувати пачку раз на тиждень.

Кава в кав'ярнях

Середня ціна однієї чашки еспресо становить 31 гривню. Щоденна кава може обійтись в 930 гривень на місяць. Можна перейти на більш економний варіант — на розчинну каву вдома.

Імпортні продукти й делікатеси

Ці продукти мають високу ціну через бренд та країну походження. Краще обирати місцеві аналоги. Наприклад італійські вироби макаронні Pasta Reggia можуть коштувати 62,90 гривень за 500 грамів, тоді як звичайні макарони пір'я в Україні — в середньому 34,76 гривні за 1 кілограм. Якщо в місяць сім'я з'їдає 3 пачки імпортних макаронів, то чек вийде на 188,7 гривні. Сума незначна, але її можна ще більше зменшити, витративши на макарони вітчизняних марок до 104,28 гривні.

Тож, в місяць зекономити можна від 5735,9 гривні до 9389,9 гривень, тобто 138,54-226,79 долара, якщо купувати долари по середньому курсу в 41,40 в "Мінфін".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки назбирається доларів за рік, якщо з кожним днем відкладати на гривню більше.