Депозит зі 1000 доларів на рік чи 500 на три. Де буде більше прибутку

Різниця в сумах прибутку склала понад 500 гривень

На доларовому депозиті можна отримати дохід, навіть якщо покласти мінімальну суму в 100 баксів. Чим більшою буде сума і чим надовше її покласти, тим вищим очікується прибуток.

А який депозит буде найбільш вигідним, якщо покласти на рахунок 500 доларів на три роки або 1000 доларів на рік. Аби дізнатись це, "Телеграф" використав дані в Міністерстві фінансів України.

Якщо обрати варіант трирічного депозиту з 500 доларами на ньому, то в кінцевому результаті очікується до 35 доларів прибутку. Тобто це близько 1450 гривень при курсі продажу в 41,42 гривні 8 червня 2025 року.

Водночас якщо вибір зупинився на річному депозиті, де лежатиме 1000 доларів, тоді прибуток складе 22 долари, що дорівнює майже 912 доларам.

Отже, два ці депозити приносять незначний прибуток від 900 до 1500 гривень. Але якщо обирати найвигідніший з-поміж них, тоді краще зупинитись на 3-річному з 500 доларами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на чому можна зекономити, аби за один рік отримати до 3 тисяч доларів.