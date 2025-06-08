Пенсія цих українців збільшиться у червні, якщо вони отримують менше 10 тисяч

Деяким пенсіонерам збільшать виплати на майже 600 гривень

В Україні пенсіонери мають право на додаткові виплати до своїх нарахувань. Вони виплачуються тим, кому за 70 років і їх пенсія не перевищує певну норму.

Пенсіонери віком від 70 років можуть автоматично отримувати доплату до пенсії, якщо загальна сума виплат з урахуванням всіх надбавок не перевищує 10 340,35 гривні. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Надбавки встановлюються відповідно до вікової групи:

70–74 роки — до 300 гривень;

75–79 років — до 456 гривень;

80+ років — до 570 гривень.

Цим пенсіонерам потрібно відповідати ще одній умові — вони мають отримувати пенсії за віком.

Ці виплати призначаються автоматично, без звернення до пенсійного фонду. А доплата починає нараховуватись з дня народження, а не з першого числа місяця. Тому за перший місяць виплата буде пропорційною кількості днів після дня народження, тобто неповною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде пенсія вище 17 тисяч гривень, якщо отримуєш 30 тисяч гривень зарплати. Розрахунок для тих, хто виходитиме в 60 років.