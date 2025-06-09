Яким умовам треба відповідати, щоб в 60 років мати 15 тисяч пенсії

Для такої пенсії потрібно заробляти не менше 34 тисяч

Пенсію в 15 тисяч гривень може отримувати українець в 60 років, якщо має певну кількість стажу та точний розмір зарплати.

Щоб визначити точну норму стажу та необхідний розмір доходу, аби в 2025 році 60-річному українцю отримувати, ймовірно, від 15 тисяч гривень пенсії, "Телеграф" використав пенсійний калькулятор.

Якщо страховий стаж чоловіка у 2025 році складає 32 роки, тобто норму, яка необхідна для виходу на пенсію в 60 років, тоді зарплата має бути не нижче 42 787 гривень, аби йому отримувати 15 тисяч гривень пенсійного нарахування.

Водночас якщо стажу більше, наприклад 40 років, якщо чоловік пішов працювати у 20 років, тоді зарплата для пенсії в 15 тисяч гривень в 60 років повинна бути близько 34 тисяч гривень.

Зауважимо, що у чоловіка не буде додаткових виплат, адже він не належить до пільгових категорій населення, зокрема ветеран війни, дитина війни, почесний донор, особа, що має заслуги перед Батьківщиною тощо.

Крім того, сума пенсії, яку вирахував калькулятор, може відрізнятись від фактичної під час її оформлення у ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсія цих українців збільшиться у червні.