Магазини масово знижають ціни на iPhone. Де він найдешевший

Українці наразі можуть зекономити понад 14 тисяч на айфоні 16, якщо куплятимуть його в одному магазині

На айфон 16 плюс українські магазини почали масово ставити акції. Місцями різниця між переписаними цінниками склала 12 300 гривень.

"Телеграф" проаналізував вартість Apple iPhone 16 Plus на 256GB пам'яті в п'яти популярних мережах техніки та порахував, де на ньому можна найбільше зекономити. Серед магазинів є "Ябко" та "Yabloka".

Найсуттєвіше ціна на айфон впала в "Estore". Первісна ціна до акції склала 54 999 гривень, а поточна — 42 699 гривень. Різниця перевищила 12 тисяч гривень.

Однак є ще більш вигідна пропозиція і вона продається в "Storeinua". Там цінник зафіксувався близько 40 878 гривень, замість 46 522 гривень. Тобто тут вже можна зекономити аж до майже 14 130 гривень.

Скільки він коштує в інших магазинах

В інших мережах наразі також тривають акції. Наприклад:

в "Ябко" iPhone 16 Plus з такою самою пам'яттю можна купити за 41 099 гривень. До акції він коштував 44 181 гривні;

"Yabloka" також пропонує купити його за 41 099 гривень, а до акції ціна смартфона була 44 058 гривень;

"Istore" виставив акційний цінник в 41 149 гривень замість 44 852 гривень;

"Grokholsky" продає айфон за 41 179 гривень. Раніше його ціна складала 45 410 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку суму доларів потрібно відкладати щомісяця, щоб купити новенький айфон.