Пенсію на картці краще не тримати. У якому випадку її можуть заморозити

Українців попередили про важливе правило, якого потрібно дотримуватись, аби не залишитись без виплати

Пенсіонерам можуть заморозити їх виплати, якщо вони не користуються своїми коштами протягом 6 місяців на своїй картці в банку — сплачують платіжки, купують щось в інтернеті чи просто знімають готівкою.

Частина українських пенсіонерів свідомо не користується пенсійними коштами, що надходять на банківську картку, формуючи таким чином так звану "фінансову подушку". Проте, як попереджає Мінсоцполітики, така звичка може обернутись тимчасовим блокуванням виплат, як передає видання "На пенсії".

У разі відсутності руху коштів на рахунку впродовж 6 місяців, пенсію можуть заморозити. За словами першої заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, така перевірка здійснюється автоматично, і виплати призупиняють до з’ясування обставин. Водночас саму пенсію не скасовують. Вона зберігається на рахунку і її можуть заморозити до трьох років.

Проте для пенсіонерів, які мешкають на окупованих територіях, обмеження щодо тривалості заморозки не діє — виплати залишаються заблокованими до моменту, коли з’явиться можливість перевірити обставини.

Раніше "Телеграф" писав про те, яким умовам треба відповідати, щоб в 60 років мати 15 тисяч пенсії.