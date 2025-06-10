Велика зарплата, але всього 15 років стажу. На яку пенсію очікувати в 65 років

Велика зарплата не завжди гарантує значну пенсію

Якщо ваша заробітна плата складає 75 000 гривень на місяць, то навіть вона не гарантує високої пенсії, коли трудовий стаж всього 15 років.

"Телеграф" вирішив дізнатись, скільки пенсії отримуватиме чоловік у 2025 році, якщо він напрацював всього 15 років стажу, але йому виплачують по 75 тисяч зарплати. В цьому допоміг пенсійний калькулятор.

За його даними, чоловік, який виходить на пенсію у 65 років і має 15 років офіційного стажу, може розраховувати лише на 11 906 гривень пенсії щомісяця. Однак це не остаточна сума і вона може відрізнятись від фактичної, яка виплачуватиметься після оформлення.

Цей розрахунок пенсії здійснено для категорії українців, що виходитимуть на загальних умовах і не будуть належати до пільгових категорій населення — ветерани війни, діти війни, почесні донори, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде пенсія вище 17 тисяч гривень, якщо отримуєш 30 тисяч гривень зарплати. Розрахунок для тих, хто виходитиме в 60.