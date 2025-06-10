Чим трудовий стаж відрізняється від страхового: пояснення експерта

Стаж точно впливає на пенсію

В Україні є трудовий та страховий стаж. Вони різні між собою, наприклад, перший зараховувався до 2004, а інший — після цього року.

Трудовий стаж, який було набуто до 2004 року прирівнюється до страхового і його можна підтвердити довідкою з місця роботи або архівними документами. А страховий стаж йде після 2004 року, коли особа підлягала загальнообов’язковому пенсійному страхуванню і за неї сплачувались страхові внески, як пояснив експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін у виданні "На пенсії".

Що входить до трудового стажу

До трудового стажу зараховують:

військову службу (за документами);

навчання на денній формі (підтверджується дипломами);

допомогу по безробіттю (записи в трудовій книжці або довідка);

роботу ув’язнених (за умови сплати внесків);

роботу за договорами ЦПХ (довідка про сплату внесків);

підприємництво (довідка про сплату внесків).

Як підтвердити стаж

Трудовий стаж підтверджується записами у трудовій книжці або іншими документами. Якщо стаж до 2004 року не зарахували через відсутність або неточність документів, його можна підтвердити довідками, архівами або свідченнями двох свідків. Водночас страховий стаж ведуть з 1 січня 2004 року — періоди, коли сплачувалися страхові внески до пенсійної системи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку пенсію очікувати в 65 років, якщо є всього 15 років стажу та значна заробітна плата.