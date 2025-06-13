На яку пенсію очікувати в 2025 році, якщо є мінімальний стаж та до 25 тисяч зарплати

Пенсія не сягне і 5 тисяч

В Україні можна вийти на пенсію за умови досягнення 60 років та наявності норми страхового стажу. Однак пенсію можна оформити і в 63 та 65 років, тоді норма стажу зменшується.

А скільки отримуватиме українець, якщо має мінімальну норму стажу в 15 років в 2025 році при зарплаті в 8, 15 та 25 тисяч гривень. Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Якщо чоловік виходитиме на пенсію з 15 роками стажу, то йому має виповнитись 65 років, згідно з даними Пенсійного фонду. При зарплаті в 8 тисяч гривень, тобто мінімальній в Україні в 2025 році, то його пенсія складе 1315 гривень.

Коли його заробітна плата складатиме 15 тисяч гривень, то сума пенсії виросте до 2465 гривень.

Тим часом 65-річний чоловік з 15 роками стажу та 25 тисячами гривень зарплатою очікуватиме на пенсію в 4108 гривень.

Ці суми актуальні тільки тоді, коли пенсії оформлювались на загальних умовах і чоловік не належить до пільгових категорій населення — дитина війни, особа, що має заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть українці оформити пенсію, навіть якщо не працювали.